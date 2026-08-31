انتظم أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في برنامج «فصول موهبة»، الذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع المدارس المتميزة، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027، فيما بدأ أكثر من 5,200 طالب وطالبة برنامج «موهبة» المتقدم للعلوم والرياضيات، ضمن جهود المؤسسة لرعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم العلمية والإبداعية.

وينفذ برنامج «فصول موهبة» في أكثر من 240 مدرسة موزعة على 23 مدينة بمختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع بيوت خبرة تربوية وتعليمية متخصصة، ويستهدف المدارس الحكومية والأهلية التي تستوفي معايير البرنامج في البنية التحتية وطرق التدريس وأساليب التقويم والتعلم.

رعاية تعليمية متخصصة

ويقدم البرنامج للطلبة الموهوبين رعاية تعليمية متخصصة داخل فصول مهيأة، بإشراف معلمين ذوي كفاءة عالية، إلى جانب مناهج «موهبة» الإضافية التي تركز على تنمية مهارات التفكير وحل المشكلات، وصقل الشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس وروح التعاون، بما يوسع فرص الطلبة لتحقيق التميز في المجالات العلمية المختلفة.

وشهد البرنامج توسعًا لافتًا منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2009، التي استفاد منها 185 طالبًا وطالبة في 28 مدرسة بأربع مدن، ليرتفع العدد تدريجيًا إلى 9,900 طالب وطالبة في 190 مدرسة و17 مدينة العام الماضي، قبل أن يتجاوز 11 ألف طالب وطالبة هذا العام في أكثر من 240 مدرسة بـ23 مدينة.

منصات تعليمية رقمية

وفي السياق ذاته، التحق أكثر من 5,200 طالب وطالبة ببرنامج «موهبة» المتقدم للعلوم والرياضيات للعام الدراسي 2026/2027، الذي ينفذ عن بُعد عبر منصات تعليمية رقمية في مختلف مناطق المملكة.

ويمتد البرنامج المتقدم 20 أسبوعًا دراسيًا على مدار العام، خارج أوقات الدوام الرسمي للطلبة، ويقدم مناهج «موهبة» الإثرائية المتقدمة بإشراف معلمين ومعلمات متميزين، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج والمناهج الإثرائية وتنمية قدراتهم في العلوم والرياضيات.