حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع الدين العام إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً أعلى مستوياته منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ضغوط جديدة

وقالت غورغيفا: «إن توقعات النمو العالمي لعام 2026 تحسنت إلى نحو 3%، لكن اتساع الاختلالات العالمية وتعثر مسار تراجع التضخم في عدد من الدول يضيفان ضغوطاً جديدة، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات نتيجة التحديات المالية».

وحذرت من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يبقي مخاطر حدوث صدمة في أسواق الطاقة مرتفعة، بما قد يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

تصاعد مخاوف التضخم

يأتي هذا بينما تسجل عائدات السندات العالمية أعلى مستوياتها منذ نحو عقدين، مع تصاعد المخاوف التضخمية بفعل ارتفاع أسعار النفط وتزايد رهانات المستثمرين على مواصلة البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تشديد السياسة النقدية.

وتراجعت أسعار السندات في اليابان وأستراليا أخيراً، ليلامس العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.

وجاء ذلك بعد موجة بيع في سندات الخزانة الأمريكية دفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يناير من العام الماضي.

وارتفع مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات السيادية إلى 3.72%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2008، مواصلاً الصعود للجلسة الرابعة على التوالي