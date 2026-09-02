كشفت هيئة السوق المالية أنها تستهدف منح ترخيص واحد في فترة التقديم الحالية لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، علماً أن فترة التقديم بدأت من الأول من يوليو 2026 وتستمر حتى 31 أكتوبر القادم. جاء ذلك في مستند نشرته الهيئة حول أبرز الاستفسارات عن السوق الجديدة. وأعدّت الهيئة قائمة تتضمن أبرز الاستفسارات الواردة إليها في شأن طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، وإجابات الهيئة حيالها، وذلك بهدف تمكين المهتمين من الإلمام بأبرز جوانب الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، ومشاركة المعرفة بين المهتمين في السوق المالية السعودية.

تعزيز البنية الأساسية

وتهدف الهيئة من خلال فتح استقبال طلبات الترخيص، إلى تعزيز البنية الأساسية، وزيادة الأدوات المالية في السوق المالية وتنويع منتجاتها. وتستهدف هيئة السوق المالية منح ترخيص واحد لممارسة نشاط سوق السلع والمعادن في المملكة خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية والأثر على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المرخص لها، إذ سيتم التركيز خلال فترة التقديم الحالية على نشاط التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن، بما يساهم في تعزيز جاذبية السوق، وخدمة المتعاملين فيها، ومكانتها في الأسواق العالمية. ودعت الهيئة المهتمين لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص، على أن يكون الطلب محدداً لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن وفقاً لمتطلبات الحصول على الترخيص لممارسة أعمال السوق المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية عبر النموذج المخصص للتقديم.