أصدر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قراراً بتكليف منال رضوان مستشاراً ومبعوثاً خاصاً للمفاوضات وجهود السلام. وتتمتع رضوان بخبرات تراكمية متعددة في العمل الدبلوماسي، وتقلدت مواقع رفيعة في الخارجية وبعثاتها في دول عدة، فضلاً عن عملها ضمن الوفد السعودي في محافل ومؤتمرات دولية.



ومن المهام التي تقلدتها في وزارة الخارجية عملها سكرتيراً أول في بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة وسكرتيراً ثانياً في بعثة جامعة الدول العربية وبالسفارة السعودية في واشنطن، كما شغلت منصب مساعد مدير الشؤون السياسية وشؤون الكونغرس في السفارة.



في يوليو الماضي رأست الوفد السعودي في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في روما، وطرحت في اللقاء موقف المملكة بشأن الإطار السياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وخلال مداخلتها، استعرضت منال الدور التاريخي للسعودية في جهود الوساطة وصناعة السلام المستدام، ودعمها المستمر للقضايا المحورية في المنطقة، مؤكدة أن النهج السعودي في بناء السلام يستند إلى احترام الحقوق، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق الأمن للجميع دون استثناء.



وشددت على أن محاولات الهيمنة التي شهدتها المنطقة عبر العقود أثبتت عدم جدواها، وأن كلفتها الإنسانية والسياسية والاقتصادية على شعوب المنطقة كانت ولا تزال باهظة.



وأوضحت أن تحقيق الاستقرار الدائم لا يمكن أن يقوم على منطق الغلبة أو فرض الأمر الواقع، بل يرتكز على منظومة للأمن الجماعي تقوم على الشراكة والتعاون، واحترام سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية. كما مثلت السعودية في اجتماعات دولية مرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، ودافعت في أكثر من محفل عن الانتقال من إدارة الأزمات المتكررة إلى بناء مسار سياسي أكثر استدامة.



وتحمل منال رضوان درجة الدكتوراه في حل النزاعات من جامعة جورج ماسون، والماجستير في العلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن، والدبلوم العالي في القانون الدولي لحقوق الإنسان من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما نالت الماجستير في دراسات السلام وحل النزاعات من جامعة جورج ماسون، والبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن.