طمأن الفنان المصري بيومي فؤاد جمهوره على حالته الصحية، بعد مروره بأزمة مرضية خلال الفترة الماضية إثر إصابته بالحزام الناري، مؤكداً أن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.

بداية الأزمة

كشف بيومي فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، تفاصيل الأيام الأولى من مرضه، موضحاً أن الأعراض بدأت بآلام شديدة، دفعته للاعتقاد في البداية بأنها مرتبطة بالقولون ومع استمرار الألم، اضطر الفنان إلى التوجه للمستشفى، حيث خضع لعدد من الفحوصات الطبية، قبل أن يكشف الأطباء عن إصابته بالحزام الناري.

8 أيام بالمستشفى

وصف بيومي فؤاد فترة مرضه بأنها كانت تجربة صعبة ومؤلمة، مشيراً إلى أنه قضى ثمانية أيام داخل المستشفى، قبل أن تتحسن حالته ويغادرها لاستكمال مرحلة التعافي.

وأوضح بيومي فؤاد أن الحزام الناري لا يقتصر على كونه مرضاً جلدياً كما يعتقد البعض، وإنما يرتبط بالجهاز المناعي، مؤكداً أهمية الانتباه إلى الأعراض والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

أعماله المنتظرة

وينتظر بيومي فؤاد تحسن حالته الصحية بشكل كامل، تمهيداً للعودة إلى استكمال تصوير مشاهده المتبقية في فيلم «هيروشيما»، بعدما بدأ تصوير العمل خلال الفترة الماضية.

ويشارك بيومي فؤاد في بطولة الفيلم إلى جانب نخبة من الفنانين، من بينهم أحمد السقا، مي عمر، باسم سمرة، محمد ثروت وليلى عز العرب، إضافة إلى عدد من الفنانين المشاركين في العمل، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال.