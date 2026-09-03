فاجأ النجم ماجد المهندس جمهوره بصورة جديدة جمعته بالفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، في لقاء عفوي جمعهما بأحد المقاهي، كاشفًا أن هذا اللقاء جاء عن طريق الصدفة ودون ترتيب مسبق.

وشارك ماجد المهندس الصورة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، وحرص على توجيه رسالة ودية إلى أحلام، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء، وكتب: «أحلى الصدف.. شوفتك يا أم فاهد الغالية».

لقاء عفوي يشعل تفاعل الجمهور

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعي النجمين، الذين عبروا عن سعادتهم برؤية أحلام وماجد المهندس معًا، كما أشادوا بحالة الود التي تجمع بينهما.

وتحولت التعليقات سريعًا إلى مطالبات بتقديم عمل غنائي مشترك، إذ دعا عدد من المتابعين النجمين إلى استثمار هذا اللقاء في تقديم «ديو» يجمع بين صوتيهما.

هل تتحول الصدفة إلى ديو؟

وأعاد اللقاء فتح باب التكهنات حول إمكانية تعاون أحلام وماجد المهندس في عمل غنائي جديد، خاصة مع الحماس الذي أبداه الجمهور تجاه فكرة اجتماعهما في أغنية واحدة.

ورغم مطالبات الجمهور، لم يكشف أي من النجمين حتى الآن عن وجود مشروع غنائي مشترك أو التحضير لديو جديد، لتبقى فكرة التعاون بينهما أمنية ينتظر الجمهور تحققها خلال الفترة المقبلة.

أغنية جديدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي

وكان شارك ماجد المهندس سابقاً في أجواء الاحتفال باليوم الوطني السعودي، من خلال أغنيته الوطنية الجديدة «تطول الشمس»، التي تأتي بالتزامن مع الاستعدادات للمناسبة المقرر الاحتفال بها في 23 سبتمبر 2026.

وحمل العمل توقيع مجموعة من أبرز صناع الأغنية السعودية، حيث كتب كلماته الأمير سعود بن عبدالله، ولحنه سهم، فيما تولى بشار سلطان مهمة التوزيع الموسيقي.