تسبب ثوران بركان «أناك كراكاتاو» في إندونيسيا في تعليق حركة الطيران بمطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا لساعات، ما أثر على أكثر من 200 رحلة جوية، بالتزامن مع انتشار الرماد البركاني في مناطق من جزيرتي جاوة وسومطرة وتعطل بعض الأنشطة الدراسية.

تعليق عمليات الطيران

وأفادت وزارة النقل الإندونيسية، في بيان اليوم (الأحد)، بأن تعليق عمليات الطيران في المطار، الذي يعد الأكثر ازدحاماً في البلاد، استمر لساعات بعد استمرار رصد الرماد البركاني في محيطه.

وأوضحت أن التعليق أثر على 209 رحلات جوية، من بينها رحلات دولية، مشيرة إلى أن نشاط البركان بدأ في وقت متأخر من أول أمس (الجمعة)، قبل رصد الرماد في المطار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

سحب رماد تصل إلى ارتفاع 15 ألف متر

من جانبها، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الرماد البركاني رُصد على ارتفاع يصل إلى نحو ستة آلاف متر في الاتجاه الممتد نحو جزيرة جاوة، فيما بلغ ارتفاع سحابة أخرى نحو 15 ألف متر باتجاه سومطرة وأجزاء من إقليم بانتن.

تحذيرات للسكان من آثار الرماد

ودعت الوكالة الوطنية لتخفيف آثار الكوارث السكان إلى توخي الحذر أثناء تساقط الرماد، وتقليل الأنشطة الخارجية، واستخدام الكمامات ووسائل حماية العينين، إضافة إلى تغطية مصادر المياه والحذر أثناء القيادة بسبب احتمال انخفاض مستوى الرؤية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن عدداً من المدارس ألغى أنشطته أمس (السبت)، بعدما عانى طلاب وسكان من تهيج في العينين بسبب الرماد، كما ألغى عدد من الصيادين رحلاتهم البحرية نتيجة النشاط البركاني.

التحذير عند المستوى الثالث

وأبقت السلطات مستوى التحذير من بركان «أناك كراكاتاو» عند الدرجة الثالثة، مع منع السكان والزوار من الاقتراب لمسافة ثلاثة كيلومترات من فوهته النشطة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو صدور أوامر بالإجلاء، فيما أكدت السلطات المختصة عدم وجود مؤشرات على خطر وشيك لحدوث موجات تسونامي نتيجة النشاط البركاني.