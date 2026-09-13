أكد النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، أن ما تشهده المملكة من تطور تشريعي بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يعزز البيئة النيابية ويرسخ سيادة القانون، ويواكب مسيرة التنمية الشاملة.

ركيزة حفظ الحقوق

وقال: «القانون ركيزة لحفظ الحقوق وترسيخ العدالة، وسيادته ووضوح أحكامه، وكفاءة تطبيقه تعزز الثقة بمنظومة النيابة العامة، وتسهم في أمن المجتمع واستقراره، ودعم مسيرة التنمية المستدامة».

وأضاف: «تمارس النيابة العامة اختصاصاتها باستقلال وفق أحكام النظام؛ صوناً للحقوق والضمانات، وحماية للمجتمع، وإسهاماً في تحقيق العدالة».

وأشار إلى أن تطوير الممارسات النيابية وتوظيف الممكنات التقنية وتنمية القدرات البشرية امتداد لبرنامج التحول المؤسسي في النيابة العامة؛ لرفع كفاءة الأداء، ومواكبة التطور التشريعي.