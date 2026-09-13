أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- مواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية، واستهدافها محافظة الطوال بمنطقة جازان، مما أدى إلى إصابات وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات.

تنديد بالاعتداءات الإجرامية

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة جدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكد النهج الإجرامي لهذه المليشيا الإرهابية في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

تضامن مع السعودية

وجدد الدكتور العيسى باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم جميع الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها، التأكيد للتضامن الكامل مع المملكة، في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلاً الله تعالى أن يحفظها أرضاً وقيادةً وشعباً من كل سوء ومكروه