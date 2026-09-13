توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار المركز إلى وجود فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، فيما لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و38 كيلومتراً في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

وعلى الخليج العربي، تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.