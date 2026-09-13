تحدث الدوخة عند الوقوف المفاجئ لدى بعض الأشخاص نتيجة انخفاض مؤقت في ضغط الدم عند تغيير وضعية الجسم، وهي حالة تُعرف طبيًا بانخفاض ضغط الدم الانتصابي.

ويشير أحد المتخصصين في أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن الجسم يحتاج إلى إعادة تنظيم ضغط الدم وتوزيع الدم بسرعة عند الانتقال من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف، وقد لا تتم هذه العملية بالسرعة المطلوبة لدى البعض، ما يؤدي إلى الشعور بالدوار أو عدم الاتزان.

وتتعدد العوامل التي قد تسبب الدوخة عند الوقوف، إذ قد ترتبط بالجفاف وقلة شرب السوائل، أو الوقوف لفترات طويلة، أو انخفاض ضغط الدم، أو تأثير بعض الأدوية مثل أدوية الضغط ومدرات البول، كما قد تكون ناتجة عن اضطرابات في الجهاز العصبي أو القلب، أو عن فقدان الدم والإصابة بالأنيميا في بعض الحالات. ويؤكد المتخصص أن تحديد السبب بدقة يتطلب تقييمًا طبيًا، خاصة إذا كانت الدوخة متكررة أو شديدة.

وتصبح الدوخة مقلقة عندما تتكرر أو تؤدي إلى السقوط أو الإغماء، أو إذا صاحبتها أعراض أخرى مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو خفقان القلب أو اضطراب الرؤية أو ضعف مفاجئ أو اضطراب الكلام أو صداع شديد. ويشير المتخصص إلى أن ظهور الدوخة مع الإغماء أو ألم الصدر أو ضيق التنفس يستدعي طلب المساعدة الطبية العاجلة.

وينصح بالتدرج في تغيير الوضعية من الاستلقاء إلى الجلوس ثم الوقوف، والحرص على شرب كمية كافية من الماء، وتجنب الوقوف المفاجئ خصوصًا بعد الاستيقاظ من النوم. كما يشدد على عدم تعديل جرعات أدوية الضغط أو إيقافها دون استشارة طبية، مؤكدًا أن علاج الدوخة يعتمد على معرفة السبب الأساسي لها وليس التعامل مع العرض وحده.