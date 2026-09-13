في عام 1955، وقبل أن يغادر العالم بأيام قليلة، جلس عبقري الفيزياء ألبرت أينشتاين في منزله الهادئ بولاية نيوجيرسي. لم يكن يكتب معادلة معقدة جديدة، بل كان يستقبل صحفياً يدعى ويليام ميلر مع نجله الشاب «بات»، الذي كان يبحث بلهفة عن إجابة لسؤال واحد: «كيف أجد هدفي الحقيقي في الحياة؟».

لم يقدم أينشتاين حينها مجرد كلمات تشجيعية عابرة، بل فجّر قنبلة فكرية هزت مفهوم الإنجاز البشري، تاركاً وصية فلسفية تحولت إلى واحدة من أكثر المقولات التباساً وإثارة للجدل عبر التاريخ.

بينما يلهث العالم خلف المال، والشهرة، والترقيات المهنية، فاجأ أينشتاين الشاب بنصيحة صادمة خرجت عن المألوف، قائلاً: «حاول ألا تكون رجلاً ناجحاً، بل اسعَ إلى أن تكون ذا قيمة».

هذه العبارة لم تكن مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، بل كانت تشخيصاً دقيقاً لمرض العصر، إذ أوضح أينشتاين أن المجتمعات كثيراً ما تقع في فخ تقدير الشخص «الناجح» الذي يجني من الحياة أكثر مما يقدم لها، بينما يتجاهل الجميع «الإنسان ذي القيمة» الذي يمنح الآخرين والعالم أكثر مما يأخذ منهم!

هل خدعنا مفهوم «النجاح»؟

في عصرنا الرقمي الحالي، حيث تضخ منصات التواصل الاجتماعي ملايين الصور البراقة للإنجازات والثراء السريع والمظاهر، تأتي نصيحة أينشتاين لتعري الواقع. لأن المظاهر البراقة لا تعكس بالضرورة رضاً داخلياً أو أثراً حقيقياً، فالكثيرون يحققون مكاسب مادية ضخمة ومناصب براقة لكنهم يتلاشون دون أثر، بينما يصنع آخرون فرقاً يغير مجرى التاريخ بعطائهم ونزاهتهم دون أن يحملوا ألقاباً براقة.

في التعليم: الطالب الذي يطارد الدرجات قد ينسى المعرفة، بينما من يطارد الفهم يبني مستقبلاً لا يندثر.

في العمل: المناصب والرواتب تزول، لكن الثقة والأثر الإيجابي في حياة الآخرين هما ما يبقى.

كيف يقاس الأثر الحقيقي؟

شدد أينشتاين في حديثه الأخير على أن الشغف الدائم والفضول وعدم التوقف عن طرح الأسئلة هي المحركات الحقيقية للإنسان، محذراً من التوقف عن الدهشة.

ويمكن القول إن الرسالة التي تركها عالم الفيزياء قبل رحيله تفرض على كل منا إعادة طرح السؤال الجوهري بدلاً من التساؤل اليومي: «كم حققت من النجاح اليوم؟».. يصبح السؤال الأهم: «ما القيمة التي أضفتها للعالم من حولي؟»، فالنجاح قد يجعلك مشهوراً لفترة، لكن القيمة وحدها هي ما تجعل أثرك خالداً لا يموت.