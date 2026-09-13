تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تستضيف السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة اجتماعات الدورة الـ17 للجمعية العامة للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الآسوساي»، خلال الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر 2027م، وذلك في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

أكبر وأهم حدث آسيوي

وتُعد اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة «الآسوساي» أكبر وأهم حدث آسيوي يجمع قادة ورؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الآسيوية، إذ تجمع 48 رئيس جهاز وأكثر من 200 مُشارك ومُمثّل للمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بأعمال المراجعة والمحاسبة، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»، التي تنبثق عنها منظمة «الآسوساي».

مسيرة ريادية سعودية

ورفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الرعاية الملكية التي حظيت بها هذه الاستضافة وتجسّد أهمية هذا الحدث في مسيرة ريادة المملكة على جميع الأصعدة إقليمياً ودولياً، وتعكس حرصهما على تعزيز التعاون الدولي المشترك في المجالات كافة.

تأكيد ثقة المجتمع الدولي

وأضاف الدكتور العنقري أن هذه الاستضافة تأتي تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في قيادة المملكة، وإيماناً بدورها الريادي في دعم مهنة المراجعة والمحاسبة، حيث ستنطلق من خلالها رئاسة المملكة -ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة- للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة للفترة (2027 - 2030).

ومن موقعه القيادي، يعمل الديوان العام للمحاسبة لأن تكون الدورة القادمة من الجمعية العامة محطةً فارقة في مسيرة عمل المنظمة منذ تأسيسها في عام 1979م، من خلال رسم واستشراف مستقبل المنظمة، وتقديم كافة الممكنات التي تُسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأجهزة الأعضاء بها لتحقيق أهدافها، وأهداف الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مختلف الدول الآسيوية.