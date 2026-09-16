أدانت كوريا الجنوبية الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي واستهدفت منشآت مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودعت إلى وقف هذه الهجمات فوراً.

وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان: «ندين هجمات الحوثيين التي استهدفت مدنيين ومنشآت اقتصادية في المنطقة الجنوبية من المملكة وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين»، معربة عن تضامنها مع المملكة إزاء هذه الهجمات.

وأفادت -وفقاً لوكالة (يونهاب) الكورية- بأن الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، فضلاً عن الأعمال التي تقوض حرية الملاحة وسلامتها، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف، مطالبةً الحوثيين بالوقف الفوري لمثل هذه الاعتداءات.

وأكدت الوزارة أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك ضمان حرية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، يعدان أمراً بالغ الأهمية للمجتمع الدولي، وذلك من منظور سلاسل التوريد العالمية وأمن الطاقة.