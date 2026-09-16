أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض انتهاء فترة استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري، التي بدأت في 16 أغسطس 2026م واستمرت حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026م، عبر منصة التوازن العقاري، وذلك بعد إتاحة التقديم للمواطنين المستوفين لشروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وتبدأ الهيئة، بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات، مرحلة التحقق من أهلية المتقدمين، من خلال الربط الإلكتروني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للتحقق من صحة البيانات والمعلومات ومدى استيفاء الطلبات لشروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة، على أن تُعلن نتائج الأهلية عبر منصة التوازن العقاري في 30 سبتمبر 2026م.

وتشمل شروط وضوابط الاستحقاق أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومتزوجًا أو يبلغ من العمر 25 عامًا فأكثر، وألا يكون قد سبق له امتلاك عقار، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات.

ويُفتح باب الاعتراض على نتائج الأهلية ابتداءً من 1 أكتوبر 2026م، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة للبرنامج، تمهيدًا لاستكمال مراحله اللاحقة، التي تشمل إجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخارطة وفق الضوابط المعتمدة.

ويأتي برنامج التوازن العقاري في مدينة الرياض تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، من خلال زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة، وتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا بأسعار لا تتجاوز 1.500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتعزيز فرص التملك، ودعم استقرار السوق العقاري والتنمية الحضرية المستدامة في مدينة الرياض.

وأكدت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، مبينة أن جميع الطلبات تخضع للتحقق من استيفاء شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

ودعت الهيئة المتقدمين إلى متابعة حالة طلباتهم ومواعيد مراحل البرنامج عبر منصة التوازن العقاري والقنوات الرسمية للهيئة، مؤكدة جاهزية مركز الاتصال الموحد 19998، وقنوات العناية بالمستفيدين، ومركز المستفيدين؛ للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمراحل البرنامج.