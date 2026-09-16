أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد للاعتداءات الإرهابية الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف بالمملكة، التي أدت إلى وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأكدت، في بيان لها، أن الاعتداءات الإرهابية الغاشمة تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسلوكاً عدوانياً مشيناً يندرج ضمن مساعي هذه الميليشيا المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الأمانة على تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على مقدّراتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلةً المولى جلّ وعلا أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.