أدانت دول عربية وخليجية، إلى جانب منظمات واتحادات وبرلمانات، بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بأضرار مادية في منازل سكنية ومركبات، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الدول، في بيانات صادرة عن وزارات خارجيتها، تضامنها المطلق مع المملكة ووقوفها إلى جانبها، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمنها وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.