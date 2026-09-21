أعلنت القوات المسلحة اليمنية (الإثنين) سيطرتها على مواقع في جنوب غرب تعز، مؤكدة تكبيد الحوثيين خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.



وقال مصدر عسكري يمني إن الطيران دك مراكز المليشيا في جبهة حيفان بعدة غارات، كما استهدف تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى جبهات حيفان والصبيحة.



وأوضح المصدر أن الضربات أسفرت عن إلحاق خسائر بالمليشيات وإفشال محاولاتها للتقدم في الجبهة، كما استهدف الطيران بثلاث غارات مواقع وتحصينات المليشيا في جبهة الأحكوم جنوب تعز.



وشهدت مرتفعات وهضاب تعز خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة.



وفي محافظة حجة، أقصى شمال اليمن، أعلنت القوات المسلحة، اليوم، تنفيذ ضربات جوية استهدفت تحصينات وثكنات وتجمعات المليشيا، وبحسب المركز الإعلامي للجيش فإن الطيران المسير نفذ غارات استهدفت مواقع وتحصينات وثكنات عسكرية تابعة للمليشيا في مناطق متفرقة من جبهات القتال بمحافظة حجة والحق أضرار بالمواقع المستهدفة.



في غضون ذلك، ارتفع عدد النازحين في ثماني محافظات إلى أكثر من 158 ألف شخص، جراء استمرار التصعيد العسكري الحوثي والقصف والاشتباكات وتدهور الأوضاع الأمنية. وبحسب تقرير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الذي نشر اليوم فإن عدد النازحين المسجلين حتى 19 سبتمبر الجاري بلغ 158,109 أفراد، يمثلون 23,550 أسرة، مقارنة بنحو 146 ألف نازح في اليوم السابق.



وأفاد التقرير أن محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات المستضيفة للنازحين، بواقع 11,867 أسرة تضم 83,123 فرداً، موزعين على 15 مديرية، تلتها محافظة لحج التي استقبلت 5,472 أسرة، تضم 38,304 أفراد، في تسع مديريات، أبرزها المضاربة ورأس العارة وتبن والمسيمير.



وسجلت العاصمة المؤقتة عدن وصول 3,114 أسرة نازحة، تضم 15,003 أفراد، يتوزعون على مختلف مديريات المحافظة، مبيناً أن هناك حركة نزوح جديدة تشهدها مديريتي حيس والخوخة جنوب الحديدة باتجاه عدن.



وذكرت الوحدة أن محافظة أبين استقبلت 1,420 أسرة نازحة، تضم 9,940 فرداً، في مخيمات مديريتي خنفر وزنجبار، فيما توزعت بقية الأسر على محافظات حضرموت بواقع 110 أسر، والمهرة بـ70 أسرة، وشبوة بـ26 أسرة.