رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة الشرقية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وقال أمير المنطقة الشرقية «اليوم الوطني مناسبة وطنية راسخة نستحضر فيها مسيرة وطنٍ توحّدت أرجاؤه على أسس ثابتة، ومضى عبر عقود في مسيرة حافلة بالبناء والتطوير، حتى غدا نموذجاً في الاستقرار والتقدم، وشاهداً على ما أثمره تلاحم أبنائه ووحدة صفهم من مكتسبات راسخة، ومهدت هذه المسيرة الطريق نحو مستقبل أكثر طموحاً وازدهاراً، يواصل فيه الوطن حضوره ومكانته، ويمضي بثقة نحو آفاق رحبة من التنمية والإنجاز».

وأضاف «وفي هذه الذكرى المجيدة، نستعيد صفحاتٍ مشرقة من تاريخ المملكة، وما حفلت به من محطاتٍ مفصلية ومنجزاتٍ متتابعة أسهمت في بناء دولة حديثة راسخة المكانة، وعززت مقوماتها وحضورها في مختلف المجالات، حتى أصبحت المملكة حاضرة بثقلها ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – التي جعلت من بناء الإنسان وتعزيز مكتسبات الوطن مرتكزاً لمسيرة طموحة، تتطلع إلى المستقبل بثقة، وتواصل حضورها المؤثر ومكانتها المرموقة بين دول العالم».

وفي الختام دعا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.