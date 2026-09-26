جدد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، إدانة باكستان للهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن أمن الحرمين الشريفين يمثل «خطًا أحمر» بالنسبة لباكستان.

وأكد في كلمته أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان لا تستهدف أي دولة، بل تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن اتساع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط ألحق أضرارًا بطرق الملاحة البحرية الحيوية وأثر على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا ضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين أمام حركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن باكستان أسهمت في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، بما في ذلك تشجيع الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وأنها اختارت العمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء الباكستاني دعم بلاده إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مشيرًا إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعكس بحسب موقف باكستان، أجندة إسرائيلية تهدف إلى ارتكاب إبادة جماعية، مجددًا إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا.

وفي الشأن الإقليمي، جدد رئيس وزراء باكستان موقف بلاده بشأن قضية جامو وكشمير، داعيًا إلى حلها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن الإرهاب ما زال يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، داعيًا إلى تعزيز دور الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن مما يجعله أكثر تمثيلًا وفاعلية.