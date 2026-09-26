نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، ما تروّجه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للمليشيا الحوثية بشأن تحقيق انتصارات في محافظة مأرب، مؤكداً أن المحافظة آمنة وتشهد احتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

ونشر النزيلي مقطع فيديو من مأرب، قال فيه: «الآن، مأرب التاريخ والحضارة آمنة ومطمئنة وتبتهج باحتفالات ثورة 26 سبتمبر».

«تشويش على احتفالات الثورة»

ووصف متحدث القوات المسلحة اليمنية ما تروّجه المليشيا الحوثية بشأن انتصارات في مأرب بأنه «مزاعم»، معتبراً أنها محاولة لتشتيت الأنظار والتشويش على احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وتأتي تصريحات النزيلي في وقت تشهد فيه جبهات مأرب مواجهات متواصلة؛ إذ كانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت أخيراً التصدي لهجمات ومحاولات تسلل حوثية في المحافظة.