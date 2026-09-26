صدرت اليوم مجموعة شعرية جديدة للشاعر والكاتب المسرحي صالح زمانان، بعنوان: «الوحوش الطيّبة / أغنية لأقليات لم تأتِ بعد»، عن دار أدب للنشر والتوزيع، في العاصمة الرياض.

وتضم هذه المجموعة 28 قصيدة نثر، توزعت في 124 صفحة من القطع المتوسط، يصافح فيها زمانان جمهوره الشعري بعد انشغاله عنهم في السنوات القليلة الماضية بتجارب مسرحية كبرى واستثنائية، كان من أشهرها العرض الغنائي «رُسُوم وطَلَل» 2023، و«معلقاتنا.. امتداد أمجاد» 2023، وأوبرا «زرقاء اليمامة» في 2024، وعرض «ترحال2» في عام 2025، وغيرها.

ومع تميزه الفارق في الساحة المسرحية محلياً وعربياً كمؤلف، فإن تجربة صالح زمانان الشعرية لاقت اهتماماً كبيراً أيضاً، وظهرت بشكل لافت في مدونة قصيدة النثر السعودية وفيما يسميه بعض النقاد بالكتابة الشعرية العربية الجديدة؛ إذ يرون أن عوالم قصيدته تتميز بظواهر أسلوبية تخصها، مثل مسرحة النص الشعري، وأسطرة اليوميات الاعتيادية، وأنسنة الجوامد، والنبرة البدوية والرعوية، والانبعاث القوي للطفولة.

وهو ما أكده الناقد السعودي الدكتور سامي العجلان سابقاً، حين كتب: «العالم الشعري الذي يجول فيه قلم زمانان هو أبعد ما يكون عن وصف الضيق والصغر، تقرأ له فتشعر بأنك تتجول فوق سقف العالم الفسيح، مصغياً إلى روح الأزل، وهمهمات الغابات المطيرة، وأناشيد الرعاة الموغلة في القِدَم، وأساطير الخصوبة والأبدية، وفي هذا الجانب تحديداً تتبدى فرادة هذا الصوت الشعري وخصوصيته اللافتة بين بقية الأصوات الشعرية في السعودية، وكأنما يمتح من معين شعري مختلف عن منابع الشعر السائدة.»

وفي الأفق العربي، أشار الشاعر والناقد والمترجم المغربي د. محمد أحمد بنّيس، في مقال سابق بعكاظ، إلى أن تجربة صالح زمانان الشعرية تمثل إحدى العينات الأكثر توهجاً للكتابة الشعرية العربية الجديدة، إذ تنهض التجربة من وعي فني وجمالي لافت، يغذيه مختبر المسرح وقراءة التراث والفلسفة والفكر الحديث، فيبتكر علاقات مغايرة بين الذات والذاكرة والزمن والأشياء، ويشيّد صوراً غرائبية وسوريالية، وعلاقات جديدة ومبتكرة داخل النصوص، تفتح على إمكانات تأويلية متجددة، وتدهش القارئ وهو يصحب الشاعر بين دروب معتمة وغامضة، حيث تصطفق أبواب الوجود وتترجرج الحواس والذكريات والاستيهامات.

جديرٌ بالذكر أن صالح زمانان حاز بمجموعته «عائدٌ من أبيه» على جائزة السنوسي الشعرية 2016م، كأول تجربة سعودية تفوز بتلك الجائزة، وكذلك كأول تجربة قصيدة نثر تفوز بها. كما أصدر في الشعر أيضاً: مجموعة «رأسه في الفجيعة.. أصابعه في الضحك»، ومجموعة «أعطال الظهيرة». وامتد الاهتمام بتجربته وقصائده في الساحة الدولية لمشاركته في مجموعة من المهرجانات الشعرية في أنحاء العالم، ولصدور مجموعة من المختارات الشعرية المترجمة، منها:

- رأسه في الفجيعة.. أصابعه في الضحك، 2014، باللغة الإسبانية، عن طريق جامعة كوستاريكا وبيت الشعر في سان خوسيه.

- نُزلُ الأبدية، 2020، مختارات باللغة الأوزبكية، عن دار ياشلار للنشر في طشقند.

- ميثولوجيا مختصرة للفزع، 2021، مختارات باللغة الفرنسية عن دار لي بريس دو رييل في باريس.

- عائدٌ من أبيه، 2024، باللغة الصينية، عن دار نشر جامعة بكين للمعلمين.