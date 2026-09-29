استعرض رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي أحمد الأحيدب، أمس، مع كبير المستشارين القضائيين لدى حكومة المملكة المتحدة بيتر غروس، تحوّلات القضاء الإداري في المملكة وما شهده من تطورات في الإجراءات والتشريعات القضائية.

جاء ذلك خلال استقبال الأحيدب لغروس والوفد المرافق له، في مكتبه بمقر ديوان المظالم بالرياض، حيث رحّب بالتعاون بين البلدين في مجالات تبادل الخبرات والتجارب القضائية، مستعرضًا مراحل تطور القضاء الإداري في المملكة، وما شهدته خدماته وإجراءاته القضائية والإدارية من تحوّلات رقمية وتطوير تشريعي وتنظيمي ومؤسسي.

وتناول اللقاء جهود ديوان المظالم في تأهيل الكوادر القضائية، فيما اطّلع الوفد على تجربة الديوان في التحوّل الرقمي، وأبرز منصاته وخدماته، إلى جانب تجربة المحكمة الإدارية الرقمية ومركز إدارة العمليات القضائية.

وشملت زيارة غروس المحكمة الإدارية العليا بالرياض، حيث اطّلع على منهجيتها في وضع مبادئ القانون الإداري وفق أحكام نظام ديوان المظالم ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وفي ختام الزيارة، أعرب كبير المستشارين القضائيين لدى حكومة المملكة المتحدة عن شكره لرئيس ديوان المظالم على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بما شاهده من مشاريع تطويرية وخدمات رقمية، وما يشهده القضاء الإداري السعودي من تطور تشريعي وتحديثات متتابعة، وما يحظى به من أثر إقليمي وعالمي.