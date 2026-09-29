أعلنت وزارة الحج والعمرة، إطلاق «الباقة الشاملة» لحجاج الخارج لموسم حج 1448هـ، وهي باقة تجمع الخدمات الأساسية المقدمة للحاج منذ وصوله إلى السعودية حتى مغادرته، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة كافة؛ بما يرتقي بتجربته ويعزز تكامل الخدمات طوال فترة إقامته.

تبسيط الإجراءات

وأوضحت الوزارة، أن التعاقد على الباقة يُنجز إلكترونيًا عبر منصة «المسار الإلكتروني» بطلب واحد، بما يبسّط الإجراءات وينظّم العلاقة التعاقدية بين مكاتب شؤون الحجاج ووكالات الحج الخارجية وشركات تقديم الخدمة، ويرفع كفاءة التعاقد وشفافيته.

استعدادات مبكرة

وتضم الباقة أربع خدمات رئيسة، هي: خدمات المشاعر المقدسة، ومرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتنقلات، والإعاشة، مع إتاحة إضافة خدمات إثرائية اختيارية، بما يمكّن مكاتب شؤون الحجاج والوكالات الخارجية من تصميم برامج تلبي تفضيلات مجموعات الحجاج المختلفة ضمن آلية تعاقدية واضحة ومرنة.

وأكدت الوزارة، أن إطلاق «الباقة الشاملة» يأتي ضمن استعداداتها المبكرة لموسم حج 1448هـ، وامتدادًا للعناية التي توليها القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

تشمل المشاعر والسكن والتنقل والإعاشة

إتاحة خدمات إضافية اختيارية