بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالتين خطيتين إلى ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تضمّنتَا دعوتهما للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية، التي تستضيفها المملكة خلال أكتوبر القادم.

وسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بندر السديري الرسالة إلى ملك البحرين، خلال استقباله له في قصر الصخير، فيما سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد الرسالة إلى أمير دولة الكويت، خلال استقباله له في العاصمة الكويت.

وأعرب ملك البحرين عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين، والحرص المستمر على دعمها والارتقاء بها على مختلف المستويات، بما يخدم شعبيهما الشقيقين.

كما أعرب عن اعتزازه بالمساعي الخيّرة لخادم الحرمين الشريفين في توطيد العلاقات البحرينية السعودية، وبالدور الذي تضطلع به المملكة في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، متمنيًا للقمة الخليجية الأوروبية التوفيق في تعزيز الشراكة والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصالح المشتركة.