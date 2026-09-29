حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن تدهور الأوضاع الأمنية في أنحاء شمال إثيوبيا يفاقم الحاجات الإنسانية ويعرقل عمليات الإغاثة.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الوصول الإنساني متعطل بشكل حاد بسبب انقطاع الاتصالات وتعليق الرحلات الجوية من وإلى منطقة تيغراي وبعض المواقع في أمهارا.

وأشار إلى أن عددًا من شركاء الأمم المتحدة قلصوا أنشطتهم أو علقوها، مما ترك عددًا أقل من المنظمات الإنسانية العاملة على الأرض بينما تتزايد الحاجات.

ولفت إلى أن شركاء الأمم المتحدة يواصلون رصد التطورات وتعزيز الاستعدادات والتدابير؛ لضمان مواصلة تقديم المساعدات أينما كان الوصول الإنساني ممكنًا، كما يتواصل المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي هانا تيته مع الجهات الوطنية والإقليمية، وينسق الجهود عن كثب مع الشركاء بمن فيهم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) لدعم جهود التهدئة وإجراء الحوار.