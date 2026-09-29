واصلت أسعار النفط ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي، اليوم (الثلاثاء)، مع صعود خام برنت مقترباً من مستوى 106 دولارات للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتاً، بما يعادل 0.6%، إلى 105.91 دولارات للبرميل بحلول الساعة 00:02 بتوقيت غرينتش.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتاً، أو 0.8%، إلى 93.32 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد أنهيا الجلسة السابقة على ارتفاع، إذ أغلق برنت عند 105.28 دولارات للبرميل، بزيادة 0.9%، فيما أغلق غرب تكساس عند 92.60 دولاراً، مرتفعاً 0.2%.