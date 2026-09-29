هبط صاروخ «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» الأمريكية في المحيط الهادئ، بعدما وصل إلى مدار الأرض للمرة الأولى اليوم (الثلاثاء)، ونشر 26 قمراً اصطناعياً، في إنجاز بارز ضمن مسار تطوير الصاروخ العملاق المصمم لتنفيذ بعثات مستقبلية إلى القمر والمريخ، بعد ثلاث سنوات من أولى رحلاته التجريبية.

تمكنت «سبيس إكس» خلال هذه الرحلة من الوصول إلى مدار دائري على ارتفاع نحو 275 كيلومتراً فوق سطح الأرض، ما استدعى بلوغ سرعة تقارب 28 ألف كيلومتر في الساعة.

تمثل الأقمار الجديدة توسعة لكوكبة الأقمار الضخمة التابعة للشركة، والمخصصة لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي.

انتهت الرحلة في وقت أسرع بكثير من المتوقع، بحسب ما أظهر بث مباشر، حيث وصلت إلى المدار بعد نحو 26 دقيقة من انطلاقها.

هبطت الطبقة العليا من «ستارشيب» في المحيط قبالة سواحل تشيلي، وأعادت تشغيل محركاتها للهبوط على سطح المياه، قبل أن تنفجر بعد انقلاب المركبة على جانبها.

تأمل الشركة أن تدشن التجربة الجديدة «مرحلة جديدة» من تطوير الصاروخ، تشمل خصوصاً إجراء اختبارات لتزويده بالوقود في المدار.