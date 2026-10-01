عبد المجيد عبدالله يعود إلى حفلات دبي بعد غياب

يستعد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله للعودة إلى لإحياء الحفلات في دبي، في خطوة تعيد حضوره إلى جمهور الإمارات بعد غياب عن مسارح المدينة منذ عام 2024، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل الأمسية المنتظرة.

عودة طال انتظارها

أعاد الإعلان عن الحفل اسم عبد المجيد عبدالله إلى واجهة المشهد الغنائي في دبي، خاصة أن الفنان السعودي يحظى بجمهور واسع في الإمارات، ما دفع محبيه إلى التفاعل مع خبر عودته المرتقبة وإبداء حماسهم للقاء جديد يجمعهم به.

كما روجت الشركة المنظمة للحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الكشف حتى الآن عن موعده أو مكان إقامته، مكتفية بالتشويق للأمسية المنتظرة، وكتبت: «الفنان الكبير عبد المجيد عبدالله قريبًا في دبي.. استعدوا لليلة طال انتظارها».



ماذا يقدم عبد المجيد عبدالله؟

ومن المنتظر أن تحمل الأمسية مجموعة من أشهر أغنيات عبد المجيد عبدالله، التي تمتد بين أعماله القديمة وإصداراته الحديثة، بما يتيح للجمهور استعادة عدد من المحطات الغنائية التي ارتبطت بمشواره الفني، إلى جانب الاستماع إلى أحدث أعماله.

غياب وعودة

وتأتي هذه الحفلة بعد غياب عبد المجيد عبدالله عن مسارح دبي منذ عام 2024، لتشكل عودته المرتقبة محطة جديدة في حفلاته الجماهيرية، خصوصًا مع حالة الترقب التي صاحبت الإعلان عنها، في انتظار الكشف عن الموعد والتفاصيل النهائية للأمسية.

أحدث أعماله

وشهد عبد المجيد عبدالله خلال الفترة الأخيرة نشاطًا غنائيًا لافتًا، خاصة مع طرح ألبومه الجديد الذي أعاد من خلاله حضوره إلى سوق الألبومات خلال عام 2026، في تجربة موسيقية ضمت 21 أغنية تنوعت بين أكثر من لون غنائي.

وتعاون الفنان السعودي في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، وضم مجموعة من الأغنيات، من بينها «عودت قلبي»، «عويد الراك»، «أنا يندم علي»، «آسف»، «الأمان»، «قالوها»، «قدر ينسى»، «هيبة» و«حبك توقف».