أسماء صنعت حضورها بعيداً عن دور البطولة وصدارة «التترات» وهتافات الجماهير، لكنها ظلت جزءاً أساسياً من ذاكرة المشاهد السعودي، ومحاور رئيسية في أهم الأعمال الفنية على مدار عقود.

محمد الكنهل، بشير الغنيم، علي المدفع، جعفر الغريب، حبيب الحبيب، خالد سامي، يوسف الجراح، علي إبراهيم، عبدالله المزيني، وغيرهم.

نماذج لممثلين امتلكوا القدرة على منح الشخصية المساندة وزناً يتجاوز مساحتها، وأسهموا في بناء المشهد الدرامي وإسناد أبطاله، حتى أصبحت أدوارهم في كثير من الأعمال من العناصر التي تمنح الحكاية توازنها ومصداقيتها.

لكنهم فقدوا أدوار البطولة ولم تواتِهم الفرصة للبطولة المطلقة حتى آخر مشوارهم الفني!



إجحاف الفن أم ضريبة النجوم؟

«نجوم الظل» مصطلح لا يرتبط بحجم الموهبة أو قيمة التجربة، بقدر ما يشير إلى طبيعة الأدوار التي يتحركون داخلها. فالممثل المساند قد لا يقود الحكاية، لكنه يمنح بطلها المساحة التي يحتاج إليها كي يظهر، ويصنع حول الشخصية الرئيسية عالماً قابلاً للتصديق.

يمثل محمد الكنهل مثلا نموذجاً للممثل الذي يبني حضوره من التفاصيل، لا يحتاج إلى استعراض طويل حتى يترك أثراً. ويوسف الجراح يعتمد على إيقاع الشخصية وطريقة الحديث المتنوعة ورد الفعل الحي، التي جعلت وجوده جزءاً من نسيج المشهد وليس مجرد إضافة إليه.

أما على إبراهيم، فارتبط حضوره بقدرة واضحة على التعامل مع شخصيات مختلفة المزاج والتركيب.

وفي الأدوار المساندة تحديداً، ظهرت أهمية الممثل الراحل فهد الحيان بخلق شخصيات لها استقلالها، لكن من دون أن تتحوّل إلى منافس مفتعل للبطل أو عبء على مسار الحكاية.

ويملك بشير الغنيم خصوصية أخرى؛ إذ يستند حضوره إلى عفوية جعلته قريباً من الشخصية المحلية وتفاصيلها اليومية. تلك البساطة التي تبدو سهلة أمام الشاشة تحتاج في حقيقتها إلى معرفة بإيقاع المشهد وحدود الشخصية، خصوصاً عندما يكون المطلوب صناعة أثر في مساحة زمنية محدودة.

ويمثل علي المدفع أحد الوجوه التي ارتبطت بذاكرة الدراما السعودية عبر سنوات طويلة. حضوره يقوم على خبرة تعرف متى تتقدّم داخل المشهد ومتى تترك المساحة لغيرها، وهي واحدة من أهم خصائص الممثل المساند المحترف.



البطولة لا تُصنع منفردة

تكمن أهمية هؤلاء في حقيقة أن البطل لا يعمل في فراغ، فالشخصية الرئيسية تحتاج إلى أب وأخ وصديق وخصم وجار وزميل، وتحتاج قبل ذلك إلى ممثلين قادرين على تحويل هذه العلاقات المكتوبة إلى حياة حقيقية على الشاشة.

قد يمتلك العمل بطلاً جماهيرياً ونصاً جيداً وإنتاجاً كبيراً، لكن المشهد يفقد كثيراً من قيمته عندما تكون الشخصيات المحيطة بالبطل ضعيفة أو مسطحة.

نجوم ينتمون إلى مدرسة صنعت جزءاً مهماً من حضور الدراما السعودية عبر الشخصية، لا عبر مفهوم البطولة وحده. شخصيات تدخل الحكاية وتؤدي وظيفتها وتترك أثراً، وأحياناً تبقى في ذاكرة الجمهور بعد انتهاء العمل بسنوات.

ومع التحوّلات الكبيرة التي تشهدها الصناعة السعودية واتساع حجم الإنتاج، تبدو الحاجة أكبر إلى إعادة الاعتبار لهذا النوع من الممثلين. فصناعة الدراما القوية لا تحتاج إلى زيادة عدد «الأبطال» بقدر حاجتها إلى بناء طاقم متكامل، يستطيع فيه كل ممثل أن يجعل الشخصية التي يؤديها ضرورية للحكاية.

علي فقندش

يرى الناقد علي فقندش أن تصنيف عدد من نجوم الدراما السعودية تحت مسمى «نجوم الظل» لا يعكس القيمة الحقيقية لتجاربهم، لأن الظل هنا يرتبط بموقعهم في بنية العمل، لا بمستوى حضورهم أو موهبتهم. فهؤلاء ينتمون إلى ما يعرف نقدياً بـ«ممثلي الشخصية» أو «نجوم الأدوار الثانية»، وهم ممثلون يمتلكون قدرة على بناء شخصية مستقلة داخل مساحة محدودة، وتحويل الدور العابر إلى حضور راسخ في ذاكرة المشاهد.

ويقول: «الممثل المساند لا يقف بالضرورة خلف البطل، بل قد يكون أحد أهم العناصر التي تمنح البطولة معناها. فالشخصية الثانوية قد تكشف أبعاد الشخصية الرئيسية، أو تختبر خياراتها، أو تمنحها بعداً إنسانياً. قوة المشهد لا تنبع من الممثل الواحد، بل من التفاعل بين شخصيات قادرة على إنتاج معنى حقيقي».

وعن منحهم بطولة مطلقة، يرى فقندش أن المسألة لا ينبغي أن تُطرح بوصفها مكافأة متأخرة، بل بوصفها استحقاقاً فنياً مشروطاً بنص مناسب وشخصية مركبة ومخرج قادر على استثمار التجربة، فالبطولة لا تنجح اعتماداً على شهرة الممثل وحدها، بل تحتاج إلى مادة درامية تكشف قدرته على حمل الحكاية وتقديم مستويات متعددة من الأداء.