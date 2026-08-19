احتفظت فيتنام بتصدرها لقائمة الاقتصادات الأسرع نمواً في جنوب شرق آسيا خلال الربع الثاني، في حين جاءت تايلند في المرتبة الأخيرة، حيث أدى قطاعا التكنولوجيا والطاقة لتباين النمو في أنحاء المنطقة. وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية.نت».

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ماليزيا وسنغافورة حلتا في المرتبة الثانية والثالثة لأسرع الاقتصادات نمواً، ويرجع ذلك إلى انتعاش الطلب على أشباه الموصلات والمكونات الأخرى المستخدمة في سلاسل إمداد التكنولوجيا عالمياً.

أهمية متزايدة

وعلاوة على تايلند، واجهت الفلبين أيضاً ارتفاعاً في تكاليف الطاقة بسبب الصراع بالشرق الأوسط، كما أثر التراجع الحاد في الإنفاق على البنية التحتية سلباً على النمو في الفلبين.

ويعكس هذا التباين سمعة جنوب شرق آسيا كبديل متزايد الأهمية للصين بالنسبة للصادرات المصنعة، كما أنه يظهر التفاوت في مكاسب هذا التحول. وكانت الاقتصادات التي لديها شركات مهمة في مجال سلاسل إمداد التكنولوجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكثر مرونة، في حين فقدت الاقتصادات الأكثر عرضة لتداعيات الطاقة المستوردة مرتفعة التكاليف الزخم.