أعلن مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان استقالته، عقب وداع الفريق منافسات كأس العالم 2026 من الدور الأول لمرحلة خروج المغلوب، إثر الخسارة أمام المنتخب المغربي.



وعاد كومان (63 عاماً) لتولي مهمة تدريب المنتخب الهولندي للمرة الثانية مطلع 2023، خلفاً للويس فان غال الذي قاد الفريق إلى دور الثمانية في نسخة قطر 2022.



وخلال فترته الثانية هذه، تمكن من الوصول بفريقه إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، إلا أن سجله شهد ثغرة لافتة تمثلت في عجزه عن تحقيق أي انتصار أمام منتخب يحتل أحد المراكز الـ25 الأولى في تصنيف «فيفا».



وتولى كومان سدة القيادة الفنية لـ«الطواحين»، إذ سبق له تدريب المنتخب منذ فبراير 2018، قبل أن يقدم استقالة مفاجئة في أغسطس 2020 ليتجه نحو تدريب نادي برشلونة الإسباني.