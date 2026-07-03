أكدت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن مدرب منتخب صربيا فيليكو باونوفيتش وافق على قيادة الاتحاد في الموسم القادم، خلفاً للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

فيليكو باونوفيتش.

باونوفيتش ينتظر توقيع العقد

وقالت المصادر: «باونوفيتش منح موافقته الرسمية لتدريب الاتحاد بعقد لمدة عامين، لكن رد النادي بشأن توقيع العقود تأخر لعدة أيام، لذا ينتظر المدرب التأكيد النهائي من الاتحاد في ظل تفاوض النادي مع أكثر من مدرب في الوقت الحالي، حتى يتمكن من فسخ عقده مع الاتحاد الصربي لكرة القدم».

الجهاز المعاون المحتمل

وفي حال تعاقد الاتحاد رسمياً مع فيليكو باونوفيتش، سيضم الجهاز المعاون كلاً من: كلاوديو أرزينو (مدرب مساعد)، نونو غوميز (مدرب مساعد ثانٍ يتولى مسؤولية تنظيم التدريبات، كما يُعد المختص بتنفيذ وتطوير الكرات الثابتة)، كوينتون فورتشن (مسؤول عن التطوير الفردي للاعبين)، جيسوس سلفادور (مدرب حراس مرمى سبق له العمل مع الجهاز الفني السابق للاتحاد بقيادة الفرنسي لوران بلان، وتُوج مع الفريق بلقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين)، ألبرتو (مدرب لياقة بدنية)، فران بيريز (محلل أداء).

فيليكو باونوفيتش.

إنجاز تاريخي مع بلاده.. وسبب في إقالة رينارد

وسبق للمدرب الصربي أن قاد منتخب بلاده تحت 20 عاماً للتتويج بلقب كأس العالم، كما كان أحد أسباب إقالة الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي، إذ جاءت الإقالة بعد خسارة الأخضر أمام صربيا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أُقيمت في مارس الماضي.