حققت الصين إنجازًا جديدًا في مجال تقنيات الفضاء، بعد نجاحها في اختبار نظام تجريبي لاستعادة الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، حيث تمكنت من التقاط المرحلة الأولى من الصاروخ الحامل «لونغ مارش-10 بي» باستخدام شبكة مثبتة على منصة بحرية.

ويمثل هذا الاختبار أول عملية استعادة محكومة للمرحلة الأولى من صاروخ حامل تنفذها الصين، في خطوة تعزز جهودها لتطوير تقنيات إعادة استخدام الصواريخ، بما يسهم في خفض تكاليف الإطلاق وزيادة كفاءة المهمات الفضائية.

ويبلغ ارتفاع الصاروخ التجاري «لونغ مارش-10 بي» نحو 63 مترًا، فيما يصل قطره إلى 5 أمتار، وتبلغ قوة دفعه عند الإقلاع نحو 890 طنًا، بينما تصل كتلته الإجمالية إلى نحو 760 طنًا.

وفي نسخته القابلة لإعادة الاستخدام، يستطيع الصاروخ نقل حمولة تصل إلى 16 طنًا إلى المدار الأرضي المنخفض، ما يجعله أحد أبرز المشاريع الصينية في مجال الإطلاق الفضائي التجاري.