في مشهد غير مألوف بدا وكأنه لقطة سينمائية، تحول مركز تجاري في ولاية ألاسكا الأمريكية إلى ساحة نزهة صباحية لدب أسود، نجح في خداع الأبواب الإلكترونية واقتحام المبنى، ليتجول بين ممراته لعدة دقائق وسط ذهول المتسوقين والمارة.

ووثقت كاميرات المراقبة تفاصيل هذه الزيارة الغريبة، حيث ظهر الدب وهو يتحرك بفضول وثقة بين المحلات، وتوجه مباشرة صوب منطقة المطاعم؛ ليختار قطعة خوخ طازجة ويتناولها على عجل، قبل أن يواصل جولته الاستكشافية التي حبست أنفاس العاملين في صالون حلاقة قريب، الذين سارعوا بالاختباء داخل غرفة مغلقة خوفاً من أي رد فعل مفاجئ للزائر الفضولي.

ورغم محاولات بعض المتواجدين توجيهه نحو المخرج بلطف، عاد الدب لإلقاء نظرة أخيرة قرب صالون الحلاقة قبل أن يقرر مغادرة المركز التجاري من تلقاء نفسه، تاركاً وراءه حالة من التسلية والدهشة.

وفور تلقي البلاغ، باشرت فرق حماية الحياة البرية الموقع، حيث نجحت في إبعاد الدب وتوجيهه بأمان نحو موئله الطبيعي بعيداً عن التجمعات السكنية، في حين طمأنت السلطات المحلية السكان بأن الحادثة كانت عرضية، مؤكدة استمرار جهودها لتأمين الحيازات العمرانية وتقليل فرص اقتراب الحيوانات البرية من الأحياء المأهولة.