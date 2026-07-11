في خطوة طال انتظارها لتبديد هواجس الخصوصية التي تؤرق ملايين المستخدمين حول العالم، قررت منصة «إنستغرام» أخيراً إعادة زمام المبادرة إلى أيدي أصحاب الحسابات، مانحةً إياهم مفتاح التحكم في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لصورهم وملامح وجوههم.

وجاء هذا التحديث الاستجابي من شركة «ميتا» ليضع حداً للمخاوف المتزايدة بشأن انتهاك الخصوصية الرقمية؛ حيث أتاحت المنصة ميزة «إلغاء الاشتراك» (Opt-out) التي تفرض على المستخدم التدخل يدوياً لحظر استغلال بياناته البصرية. وتكمن أهمية هذا التعديل في أن الحسابات العامة كانت تُدرج تلقائياً ضمن ميزة «Imagine Me»؛ وهي خاصية تتيح لمساعد الذكاء الاصطناعي (Meta AI) إعادة توليد وتركيب صور شخصية جديدة تماماً مستوحاة من ملامح وجه المستخدم بمجرد الإشارة إلى حسابه.

ولاستعادة السيطرة الكاملة وإيقاف هذا الدمج التلقائي، بات بإمكان أصحاب الحسابات العامة الدخول إلى ملفاتهم الشخصية، ثم التوجه إلى القائمة الرئيسية (الخطوط الثلاثة)، والانتقال إلى قسم «المشاركة وإعادة الاستخدام» لتعطيل خيارات «السماح للأشخاص بإنشاء محتوى وإعادة استخدام محتواك». طمأنت المنصة أصحاب الحسابات الخاصة وحسابات القاصرين بأنهم مستثنون من هذه الميزة تلقائياً، مؤكدة أن قرار التعطيل سيمنع أي استخدام مستقبلي للصور، بينما يمكن التخلص من الصور التي تم توليدها بالذكاء الاصطناعي سابقاً وحذفها نهائياً عبر خيار «Delete my AI photos» في إعدادات Meta AI.