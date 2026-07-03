في عالم رقمي يعتمد على الاشتراكات لكل شيء، بدءاً من مشاهدة الأفلام وحتى إدارة كلمات المرور، يظن أغلبنا أن أكبر كابوس هو الأموال التي تُخصم شهرياً من بطاقاتنا البنكية.

لكن الحقيقة المرعبة التي فجرها تقرير موقع «سي نت» (CNET) التقني، كشفت أن تلك التطبيقات والخدمات التي اشتركت فيها ذات يوم ونسيتها، تمثل قنبلة موقوتة تهدد أمنك السيبراني وتجمع أدق تفاصيل حياتك لبيعها أو تسريبها للقرصنة، فكيف تحمي نفسك قبل فوات الأوان؟

وتجمع هذه الخدمات بياناتك الحساسة (اسمك، ورقم هاتفك، وهويتك، وبيانات بطاقتك الائتمانية). وعند حدوث أي اختراق أمني أو هجوم سيبراني لهذه الشركات، تقع بياناتك فوراً في أيدي القراصنة، الذين يستغلونها في عمليات تصيد احتيالي مروعة ومخصصة لك، أو بيعها لسماسرة البيانات لتسويقها إعلانياً.

خطة الحماية الفورية: 4 خطوات لإنقاذ بياناتك

لتجنب هذا الفخ وتأمين حياتك الرقمية، حدد خبراء الأمن 4 خطوات مصيرية يجب عليك تطبيقها الآن: