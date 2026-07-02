كشفت صحيفة (فايننشال تايمز) أن شركة OpenAI، المطورة لتطبيق ChatGPT، تجري محادثات أولية بشأن منح الحكومة الأمريكية حصة تبلغ 5% من أسهمها؛ بهدف توسيع استفادة المواطنين من العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز العلاقات بين شركات القطاع والإدارة الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على المناقشات أن الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، يرى أن منح الجمهور الأمريكي حصة مالية في الشركة يمثِِّل أحد أفضل السبل لتقاسم المكاسب التي يحققها الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن هذه الخطوة قد تسهم في تحقيق توزيع أوسع للثروة الناتجة عن الطفرة التقنية.

وبحسب التقرير، فإن المقترح لا يقتصر على OpenAI، بل يشمل دعوة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى تخصيص نسبة مماثلة من أسهمها للحكومة، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت شركات مثل Anthropic وGoogle وMeta ستوافق على الانضمام إلى هذه المبادرة.

ويرى مراقبون أن مثل هذا التوجه قد يساعد شركات الذكاء الاصطناعي على تعزيز علاقاتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب كسب دعم سياسي أوسع من خلال إشراك المواطنين في العوائد الاقتصادية المتوقعة لهذا القطاع سريع النمو.

ويأتي المقترح في وقت تتزايد فيه الضغوط الحكومية على شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، ففي الشهر الماضي، علّقت شركة Anthropic إتاحة أحدث نماذجها لبعض المستخدمين، بعد توجيهات حكومية بتقييد وصول بعض الأجانب إليها لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي، قبل أن تعلن لاحقاً استئناف الخدمة عقب معالجة المخاوف الأمنية التي أثارتها السلطات.

ووفقاً للصحيفة، اقترح ألتمان وعدد من مسؤولي OpenAI أن تقوم أكبر شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بتخصيص 5% من أسهمها لصندوق استثماري سيادي، على غرار صندوق ألاسكا الدائم، الذي يستثمر عائدات النفط ويوزع أرباحاً على سكان الولاية.

وأكد التقرير أن المناقشات لا تزال في إطار الأفكار الأولية، وأن تنفيذ أي اتفاق من هذا النوع قد يتطلب إصدار تشريع من الكونغرس الأمريكي.

وسبق لكل من OpenAI وAnthropic أن أشارتا، في أوراق سياسات سابقة، إلى إمكانية إنشاء صندوق ثروة عامة أو صندوق سيادي مستقبلاً لتوزيع جزء من عوائد وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي على المواطنين.

وفي أبريل الماضي، قالت OpenAI "إن إنشاء (صندوق ثروة عامة) يمكن أن يمنح جميع المواطنين الأمريكيين، بمن فيهم غير المستثمرين في الأسواق المالية، فرصة للاستفادة من النمو الاقتصادي الذي يقوده الذكاء الاصطناعي".

وفي سياق متصل، تستعد كل من OpenAI وAnthropic لطرح أسهمهما في البورصة الأمريكية؛ وهي خطوة يتوقع بعض المستثمرين أن ترفع القيمة السوقية لكل شركة إلى أكثر من تريليون دولار.

كما أشار التقرير إلى أن سام ألتمان أجرى مناقشات حول فكرة الملكية العامة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت؛ وفقاً لمصادر مطلعة.

وأضافت الصحيفة أن ألتمان التقى أيضاً، خلال الأسابيع الأخيرة، بالسيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، الذي يدعو إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي مستقل يتم تمويله من خلال فرض ضريبة استثنائية بنسبة 50% على أسهم أكبر شركات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف توجيه جزء من ثمار هذا القطاع إلى المواطنين الأمريكيين.

ولم تصدر شركة OpenAI تعليقاً رسمياً على ما ورد في التقرير حتى الآن.