طوال العقدين الماضيين، اعتدنا على نمط تقليدي في التسويق الرقمي: إذا شاهدت فيلماً وثائقياً أو بحثت عن حذاء رياضي، تلاحقك المنصات بإعلانات مشابهة بناءً على تاريخك السلوكي. لكن في عام 2026، انتهى هذا العصر تماماً. ودخلت كبرى الشركات العالمية مرحلة مرعبة ومثيرة تُعرف بـ «التخصيص الفائق» ($Hyper-Personalization$)، حيث لم تعد الخوارزميات تهتم بما فعلته في الماضي، بل أصبحت تركز على التنبؤ بما ستفعله في المستقبل، واكتشاف رغباتك قبل أن تدركها أنت نفسك!

الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة إحصائية جافة، بل تحول إلى قارئ ديناميكي يحلل آلاف الإشارات السلوكية في الزمن الحقيقي، ليعرف متى تشعر بالملل، ومتى تمر بلحظة إحباط، ليقذف أمامك بالمنتج المناسب في الثانية المثالية التي تنهار فيها مقاومتك الإرادية.

حوسبة عاطفية

يعتقد الكثيرون أن المنصات تراقب فقط ما نكتبه أو نبحث عنه، لكن اللعبة الحقيقية أعقد بكثير. الخوارزميات الحديثة تتقصى «الإشارات الصامتة»: سرعة نقرك على الشاشة، وعدد الثواني التي تقضيها متأملاً صورة معينة، والتردد قبل الضغط على زر الإعجاب، وحتى نبرة صوتك وتعبيرات وجهك عبر الكاميرا أثناء تصفح الإعلانات (وهو ما تبرع فيه شركات مثل Realeyes).

عندما تجمع أنظمة الذكاء الاصطناعي العاطفي هذه التفاصيل، تظهر أنماط غريبة لا يلاحظها البشر، فعلى سبيل المثال: إذا ارتفع معدل تصفحك الليلي للهاتف، مع انخفاض تفاعلك الاجتماعي، وارتفاع استهلاكك للمحتوى الترفيهي البسيط، تقرأ الخوارزمية فوراً أنك تمر بحالة «إرهاق أو قلق اجتماعي». ومن منظور تسويقي، هذه هي اللحظة الذهبية لاستهدافك بعروض سفر، أو منتجات استرخاء، لأن عقلك في هذه الحالة يكون مهيأً للاستجابة السريعة.

التوأم الرقمي السلوكي

التحول الأخطر في هذه التكنولوجيا هو سعي الشركات إلى بناء ما يسمى «التوأم الرقمي السلوكي». شركة مثل «أمازون» لا تكتفي ببيانات متجرها، بل تدمج ما تسجله سماعة «أليكسا» داخل منزلك، مع عادات مشاهدتك على «برايم فيديو»، لتصنع نسخة افتراضية تطابق تركيبتك النفسية بكل تناقضاتها الإنسانية.

هذا التوأم الرقمي يسمح للشركات باختبار حملاتها التسويقية على النسخة الافتراضية أولاً لمعرفة مدى استجابتها، قبل إطلاقها إليك في الواقع. بل إن الأمر وصل إلى حد «الشحن الاستباقي»، حيث تبدأ بعض الشركات بنقل المنتجات إلى مستودعات قريبة من منزلك لأن الخوارزمية تتوقع بنسبة 90% أنك ستقوم بشرائها الأسبوع القادم!

وفي نفس السياق، تستخدم شركات مثل «بيرسادو» (Persado) خوارزميات تحلل مليارات الكلمات، لاختيار العبارة التي تضرب وترك العاطفي بدقة، فالمستخدم الذي يحركه «الخوف من فوات الفرصة» تظهر له عبارة مختلفة تماماً عن المستخدم الذي تحركه «الرغبة في التميز»، رغم أنهما ينظران إلى السلعة ذاتها.

هندسة الاختيار

تراهن هذه المنصات على «الشراء الاندفاعي»، وهو السلوك الذي يحدث في غياب التخطيط المسبق، وغالباً ما يندم عليه المستخدم لاحقاً فيما يُعرف بـ«الندم الرقمي».

تتحين الخوارزميات لحظات التعب بعد يوم عمل شاق، أو مشاعر الوحدة في منتصف الليل، لتبدأ عملية «هندسة الاختيار». يتم تقليص مساحة التفكير العقلاني لديك عبر محفزات بصرية مبرمجة في ذات اللحظة: (عدادات تنازلية لوقت العرض، أو إشعارات بنفاد الكمية، أو عبارات تحفيزية مخصصة لتركيبتك النفسية).

هذه البيئة المصممة بعناية تضع الإنسان في حالة تسمى «الإرادة المقيدة»، حيث تشعر بكامل الحرية وأنت تضغط على زر الشراء، بينما الحقيقة أن الخوارزمية هي من مهدت لك هذا الطريق، واختارت لك الوجهة دون أن تشعر.

أين القوانين؟

رغم أن الاتحاد الأوروبي بدأ بحظر استخدام «الذكاء الاصطناعي العاطفي» في بيئات العمل والتعليم لحماية الخصوصية، إلا أن المجال التجاري والتسويقي لا يزال يمثل منطقة رمادية ضخمة. تتملص الشركات قانونياً بادعاء أنها تجمع «بيانات سلوكية وتفاعلية عامة» وليست بيانات عاطفية شخصية.

ويمكن الخلوص إلى أن هذه التكنولوجيا قد تضمن لك الوصول إلى ما تحبه وتوفر وقتك في البحث، لكنها تسلبك شيئاً أثمن: عفوية الاختيار. لذلك، في المرة القادمة التي تجد فيها نفسك منقاداً لشراء منتج ما في الواحدة صباحاً، توقف للحظة واسأل نفسك: هل هذا ما أريده فعلاً، أم هذا ما أرادت الخوارزمية لي أن أريده؟