تراجعت أسعار الذهب عند إغلاق تعاملات الجمعة، مسجلة خسارة أسبوعية، في ظل ارتفاع أسعار النفط بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية ودعم توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.



وجاء التراجع بالتزامن مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، ما يزيد الضغوط على أسواق الطاقة والتضخم.



وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ نحو 69% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش»، فيما أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر يونيو ميلاً نحو التشدد مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم.



وفي الأسواق الفعلية، جرى تداول الذهب بخصومات سعرية كبيرة في الهند خلال الأسبوع، بينما استقر الطلب في الصين عقب إعلان البنك المركزي الصيني تسجيل أكبر زيادة شهرية في احتياطياته من الذهب منذ أكثر من عامين ونصف خلال يونيو.



وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.65%، أو 27.10 دولار، لتغلق عند 4113.70 دولار للأوقية، مسجلة خسارة أسبوعية بلغت 0.29%. كما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 0.94%، أو 0.569 دولار، لتستقر عند 59.809 دولار للأوقية.