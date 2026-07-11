في اللحظات الأخيرة وقبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة الرسمية، تنفّس مئات الآلاف من المهاجرين الصعداء داخل الولايات المتحدة، بعد صدور قرار مفاجئ ينقذ استقرارهم المعيشي والمهني من خطر الترحيل أو خسارة وظائفهم.

حيث أعلنت الإدارة الأمريكية رسمياً تمديد تصاريح العمل للمهاجرين حاملي «وضع الحماية المؤقتة» من هايتي وست دول أخرى تشمل اليمن، وسورية، والصومال، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وميانمار. وجاء هذا القرار الحاسم من دائرة خدمات المواطنة والهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي ليقفل الباب أمام أزمة حقيقية، إذ كان من المقرر انتهاء صلاحية وثائق مواطني هايتي في 24 يوليو الجاري، تليها بقية الدول السبع في غضون أسبوع واحد فقط.

الخطوة حظيت بدعم وضغوط مكثفة من النقابات العمالية التي حذرت مسبقاً من أن خسارة هؤلاء العمال ستتسبب في «فوضى عارمة بأماكن العمل» وتعطيل لقطاعات اقتصادية رئيسية تعتمد عليهم. ويُعد «وضع الحماية المؤقتة» طوق نجاة قانونيا يمنح الأشخاص المتواجدين في أمريكا حق البقاء والعمل بشكل شرعي، نظراً لتعرض بلدانهم الأصلية لصراعات مسلحة، أو كوارث طبيعية، أو ظروف استثنائية تمنع عودتهم الآمنة إليها.