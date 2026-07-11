كشف تقرير صحفي رغبة ناديي الهلال والقادسية في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي.

الراتب الضخم العقبة الأكبر

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، يواصل محمد صلاح محادثاته بشأن إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أن مطالبه المالية المرتفعة للغاية تهدد إتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن الهلال والقادسية يُعدان الوجهتين الأكثر ترجيحاً للنجم المصري، حيث يسعى مسؤولو الناديين إلى تخفيض مطالبه المالية، في محاولة لحسم الصفقة لصالح أحدهما.

قدرة مالية لحسم الصفقة

وأكدت «ذا صن» أن الهلال والقادسية يملكان القدرة المالية لإتمام صفقة ضخمة لضم صلاح، خصوصاً أن اللاعب كان يتقاضى راتباً أسبوعياً يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني مع ليفربول، بعد توقيعه عقداً جديداً في أبريل 2025.

عودة محتملة للتعاون مع إدواردز

وأشار التقرير إلى أن المحادثات لا تزال مستمرة بشأن خطوة قد تشهد عودة صلاح للعمل مع الرئيس التنفيذي السابق لليفربول مايكل إدواردز، الذي لعب دوراً بارزاً في التعاقد معه عام 2017.

وكان إدواردز، البالغ من العمر 47 عاماً، قد غادر ليفربول أخيراً، فيما كان هدفاً لنادي الهلال منذ الصيف الماضي.