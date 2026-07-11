قال قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم هاري كين إنه لعب الغولف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، واصفاً التجربة بالخيالية، مشيداً بأداء الرئيس في اللعبة. وكان ترمب قد كشف للصحفيين الأسبوع الماضي أنه لعب الغولف مع كين، واصفاً مهاجم إنجلترا بأنه لاعب كرة قدم رائع ولاعب غولف جيد.



وفي حديثه قبل مباراة النرويج (السبت) ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026، أوضح كين أن جولة الغولف جرت في بالم بيتش بولاية فلوريدا قبل نحو 18 شهراً، وقال: «قدمت أداءً جيداً لأكون صادقاً. الرئيس ترمب دعاني للعب عندما كنت في بالم بيتش، وبكل تأكيد تقول نعم عندما يدعوك الرئيس إلى مكان ما».



وأضاف: «مجرد رؤيته كانت تجربة خيالية إلى حد بعيد، وبالطبع لعب الغولف معه. إنه يجيد لعب الغولف بصراحة، وآمل أن أتمكن من اللعب بمستواه عندما أبلغ سنه. نعم، كانت تجربة فريدة، وأنا ممتن لأنه دعاني للعب». طبقاً لرويترز.



من جهته، أثنى ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني عقب فوز إنجلترا 3-2 على المكسيك في دور الـ16، إذ كتب: «الإنجليزي هاري كين لاعب رائع».



وكشف الرئيس الأمريكي في اليوم التالي أنهما لعبا الغولف معاً، وقال: «كين لاعب رائع، ولعبت الغولف معه، وأنا معجب به كثيراً. إنه لاعب غولف جيد. إنه رائع حقاً».