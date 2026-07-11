في تصعيد جديد للصراع المتنامي بين عملاقي التكنولوجيا، رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد شركة OpenAI، المطورة لروبوت الدردشة ChatGPT0، إلى جانب اثنين من موظفيها السابقين، متهمة إياهم بالاستيلاء على أسرار تجارية ومعلومات سرية تتعلق بتطوير الأجهزة الإلكترونية، واستخدامها لدعم دخول OpenAI إلى سوق الأجهزة الاستهلاكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأُقيمت الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا، حيث تتهم «أبل» منافستها بتنفيذ خطة ممنهجة للحصول على معلومات داخلية خاصة بها عبر استقطاب موظفين سابقين والاستفادة من علاقاتهم بالموردين، بهدف تسريع تطوير أجهزة قد تنافس مستقبلاً هاتف iPhone.



OpenAI تنفي الاتهامات

وردت OpenAI على الدعوى ببيان مقتضب قالت فيه: «ليست لدينا أي مصلحة في الأسرار التجارية الخاصة بالشركات الأخرى، ونواصل التركيز على تطوير تقنيات مبتكرة تمكّن المستخدمين حول العالم».



معركة على مستقبل أجهزة الذكاء الاصطناعي

وتأتي القضية في وقت يعتقد فيه محللون أن OpenAI تعمل على تطوير هاتف ذكي أو جهاز جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، قد يعمل بعيداً عن أنظمة التشغيل التقليدية والتطبيقات المعتادة، وهو ما قد يهدد مكانة iPhone بوصفه المنتج الأهم لشركة أبل.

وقال المحلل في شركة PP Foresight باولو بيسكاتوري إن «أبل» باتت تنظر إلى OpenAI باعتبارها منافساً محتملاً بعد أن كانت شريكاً تقنياً، بينما تسعى OpenAI إلى تقليل اعتمادها على هواتف آيفون وبناء علاقة مباشرة مع المستخدمين.

وأضاف أن الدعوى، حتى إذا لم تثبت الاتهامات، قد تؤخر خطط OpenAI في مجال الأجهزة وتزيد من هشاشة الشراكة بين الطرفين.



اتهامات لموظفين سابقين

وسمت الدعوى اثنين من كبار موظفي «أبل» السابقين، هما: تشانغ ليو، مهندس أول سابق في أنظمة الأجهزة، وتان يو تان، نائب الرئيس السابق لتصميم منتجات iPhone وApple Watch.

وتزعم «أبل» أن ليو لم يُعد حاسوب العمل الخاص بالشركة بعد مغادرته، ثم استغل ثغرة في نظام التحقق للدخول إلى الشبكة الداخلية، وقام بتحميل عشرات الملفات السرية المتعلقة بتطوير الأجهزة.

كما تتهم الشركة «تان» بأنه أرسل إلى بريده الإلكتروني معلومات سرية تتعلق بموردي «أبل» وملخصات داخلية عن قطاع الصناعة قبل انتقاله إلى OpenAI، مشيرة إلى أنه أمضى نحو 24 عاماً في الشركة وعمل خلال معظمها على تطوير هواتف iPhone.

وتقول «أبل» إن «تان» شجع موظفين في الشركة على إحضار مكونات وأجزاء من منتجات «أبل» إلى مقابلات التوظيف في OpenAI في ما وصفته بجلسات «اعرض وأخبر» (Show and Tell).

واستشهدت الدعوى بإفادة أحد المتقدمين للعمل لدى OpenAI، الذي قال -وفقاً لأوراق القضية- إنه «لم يكن يعلم أصلاً أنه يمكن أخذ تلك الأجزاء من المكتب».



أكثر من 400 موظف سابق انتقلوا إلى OpenAI

وكشفت «أبل» في دعواها أن أكثر من 400 موظف سابق لديها يعملون حالياً في OpenAI، مؤكدة أن امتلاك هؤلاء الموظفين معرفة بالأسرار التجارية لا يمنح الشركة حق استخدامها في تطوير منتجاتها.

وأضافت أن OpenAI تجاهلت خطاباً أرسلته «أبل» في فبراير الماضي أعربت فيه عن مخاوفها من انتقال معلوماتها السرية إلى الشركة، ودعتها إلى مناقشة الأمر، لكنها لم تتلق أي رد.

كما اتهمت «أبل» موظفين في OpenAI بمحاولة الحصول على معلومات سرية من مورديها، بل وطلب تنفيذ تقنية خاصة لمعالجة المعادن كانت «أبل» تستخدمها، على أساس أن OpenAI تمتلك موافقة من الشركة، وهو ما نفته «أبل».



خبراء: القضية قد تكون كبيرة

وقال أستاذ القانون في جامعة ستانفورد مارك ليملي إن القضية قد تتحول إلى واحدة من أكبر قضايا الأسرار التجارية في قطاع التكنولوجيا، موضحاً أن توظيف موظفين من شركات منافسة ليس مخالفاً للقانون في ولاية كاليفورنيا.

لكنه أشار إلى أنه إذا ثبت أن الموظفين نقلوا وثائق سرية إلى OpenAI، وأن الشركة استخدمتها بالفعل، فإن ذلك قد يضع OpenAI في موقف قانوني بالغ الصعوبة.

من جهتها، أوضحت أستاذة القانون في جامعة روتجرز كاميلا هردي أن القضية تبدو أكثر تعقيداً لأن معظم دعاوى الأسرار التجارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كانت تتعلق بالبرمجيات، بينما تتمحور هذه القضية حول تطوير الأجهزة الإلكترونية.



شراكة تتحول إلى منافسة

وتأتي الدعوى رغم استمرار التعاون بين الشركتين في بعض المجالات، إذ أعلنت «أبل» في عام 2024 دمج تقنية Apple Intelligence مع خدمات ChatGPT داخل نظامها، بما يسمح لمستخدمي أجهزة iPhone بالحصول على إجابات ChatGPT عبر المساعد الصوتي Siri، إلى جانب إمكانية الاشتراك في خدمات ChatGPT مباشرة من إعدادات نظام iOS.

لكن التوتر بين الطرفين تصاعد خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد استحواذ OpenAI العام الماضي على شركة io Products، التي أسسها المصمم الشهير جوني آيف، المصمم السابق لأجهزة «أبل»، في صفقة بلغت قيمتها 6.5 مليار دولار، ضمن خطتها للتوسع من البرمجيات إلى الأجهزة الذكية، علماً بأن آيف لم يُدرج ضمن المدعى عليهم في القضية.