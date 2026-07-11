لقي 15 سائحا هنديا على الأقل مقتلهم، (السبت)، إثر غرق قارب سياحي قبالة سواحل جزيرة فو كوك جنوبي فيتنام، في حادث مأساوي وقع أثناء رحلة بحرية تقل عشرات الركاب. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال عدد من الناجين. وأعلنت السلطات الفيتنامية أن القارب كان على متنه 36 شخصا، بينهم 32 سائحا هنديا وأربعة من أفراد الطاقم، عندما غرق خلال رحلته من جزيرة هون ماي روت إلى ميناء آن ثوي. وأوضحت السلطات أن الحادث أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل، فيما نجا 21 آخرون. وبدأت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث والملابسات التي أدت إلى غرق القارب.



من جانبها، وصفت السفارة الهندية في فيتنام الحادث بأنه «مأساوي»، مؤكدة أنها تتابع التطورات بالتنسيق مع السلطات الفيتنامية، وأنشأت مراكز للاستجابة للطوارئ في مدينة هو تشي منه والعاصمة هانوي لتقديم الدعم والمساعدة لأسر الضحايا والناجين، وتسهيل الإجراءات اللازمة. ولم تكشف السلطات الفيتنامية حتى الآن عن السبب المباشر لغرق القارب، فيما تستمر عمليات الفحص الفني وجمع الإفادات لتحديد ما إذا كانت الأحوال الجوية أو عطل فني أو عوامل أخرى وراء وقوع الحادث. وتعد جزيرة فو كوك، الواقعة في خليج تايلند جنوب فيتنام، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في جنوب شرق آسيا، إذ تستقطب سنويا ملايين الزوار بفضل شواطئها الاستوائية ورحلاتها البحرية إلى الجزر الصغيرة المحيطة بها. ورغم الشعبية الكبيرة للرحلات البحرية في المنطقة، شهدت فيتنام خلال السنوات الماضية عددا من حوادث غرق القوارب، خاصة خلال مواسم الأمطار والرياح الموسمية، ما دفع السلطات إلى تشديد إجراءات السلامة البحرية والرقابة على القوارب السياحية. ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على أهمية الالتزام بمعايير السلامة في الرحلات البحرية، مع تزايد أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى فيتنام، التي تعتمد بصورة متزايدة على قطاع السياحة كأحد محركات اقتصادها.