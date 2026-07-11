قال عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديموقراطي رو خانا إن مستوطنين إسرائيليين مسلحين ببنادق أمريكية الصنع احتجزوه والوفد المرافق له خلال زيارة إلى الضفة الغربية هذا الأسبوع، في حادثة وصفها بأنها تعكس الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال، وذلك في وقت يدرس فيه خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة عام 2028.

وفي تصريحات لوكالة رويترز من إحدى القرى الفلسطينية، أوضح خانا أن مركبة الوفد تعرضت للتطويق من قبل مستوطنين يحملون بنادق M4 أثناء جولة في منطقة جنوب الضفة الغربية، حيث تتكرر، بحسب قوله، اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين.



وقال النائب الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا: «كنا نزور قرية دمّرها المستوطنون الإسرائيليون، ودمروا مدرستها ومنازلها، وكنا نتفقد آثار الدمار، قبل أن يقترب منا هؤلاء المسلحون ببنادق من طراز M4 أمريكية الصنع ويمنعونا من المغادرة».

وأضاف أن المستوطنين أغلقوا الطريق أمام الوفد واستدعوا الجيش الإسرائيلي، معتبراً أن القوات الإسرائيلية «وقفت إلى جانب المستوطنين وليس إلى جانب المواطنين الأمريكيين».



احتجاز لأكثر من ساعة

وقال كاميرون كاسكي، أحد مساعدي خانا الذي كان ضمن الوفد، إن المجموعة بقيت محتجزة لأكثر من ساعة، واضطرت إلى التواصل مع السفارة الأمريكية في القدس لطلب المساعدة.

وأضاف أن مجموعة من الضباط، بدا أنهم تابعون للشرطة الإسرائيلية، حضرت إلى الموقع لاحقاً، ما سمح للوفد بمغادرة المكان.



الجيش الإسرائيلي يعلق

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته وعناصر من الشرطة تدخلوا بعد تلقي بلاغ يفيد بقيام مستوطنين بإغلاق الطريق أمام مركبات قرب خربة زنوتا، وهي تجمع فلسطيني صغير اضطر سكانه إلى مغادرته عقب هجمات نفذها مستوطنون بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وقال الجيش، في بيان، إن القوات قامت بتفريق المدنيين الإسرائيليين الذين أغلقوا الطريق، وأتاحت للمركبات مواصلة سيرها.

ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية أو السفارة الأمريكية في القدس تعليقاً فورياً على الواقعة.



زيارة في ظل حديث عن الترشح للرئاسة

ويُعد رو خانا ثاني شخصية ديموقراطية بارزة تزور المنطقة هذا الأسبوع وسط تكهنات بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028، بعد زيارة رام إيمانويل، كبير موظفي البيت الأبيض السابق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلى تل أبيب.

ورداً على سؤال حول إمكانية ترشحه للرئاسة، قال خانا: «أفكر جدياً في خوض السباق، وهذه الزيارة جعلتني أكثر اقتناعاً بدراسة الأمر».



انقسام داخل الحزب الديموقراطي

وتأتي تصريحات خانا في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية انقساماً متزايداً بشأن السياسة تجاه إسرائيل، خصوصاً داخل الحزب الديموقراطي، مع تراجع مستوى التأييد الشعبي لإسرائيل بين الديموقراطيين.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس، انخفضت نسبة التأييد لإسرائيل بين أنصار الحزب الديموقراطي من 59% عام 2018 إلى 22% في مايو الماضي.

كما يطالب عدد متزايد من النواب الديموقراطيين بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، التي تبلغ نحو 3.8 مليار دولار سنوياً، وتشمل تمويل أسلحة خفيفة مثل بنادق M4 وأنظمة اعتراض الصواريخ.



انتقادات حادة للسياسة الإسرائيلية

وخلال زيارته لبلدة ترمسعيا في الضفة الغربية، قال خانا إن القضية الفلسطينية أصبحت «اختباراً أخلاقياً» للحزب الديموقراطي.

وأضاف: «إذا كنت غير مستعد للدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين، أو للتنديد بما أصفه بالإبادة الجماعية في غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، فأنت في موقف أخلاقي صعب».

في المقابل، ترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتنفي ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة أو تطبيق نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، مؤكدة أن الضفة الغربية أرض متنازع عليها، وأن لليهود وجوداً تاريخياً فيها منذ آلاف السنين.



خلاف قانوني حول المستوطنات

ويعتبر معظم المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

في المقابل، ترفض إسرائيل هذا التوصيف، بينما يؤكد الفلسطينيون أن الضفة الغربية، إلى جانب قطاع غزة والقدس الشرقية، تشكل أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية.