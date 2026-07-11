احتفت مدينة روساريو الأرجنتينية، مسقط رأس النجم ليونيل ميسي، بإعادة ترميم وتدشين جدارية عملاقة تحمل صورته، وذلك قبل ساعات من خوض قائد المنتخب الأرجنتيني مباراة الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم أمام منتخب سويسرا.

وتغطي الجدارية مساحة تبلغ 534 متراً مربعاً، أي ما يعادل نحو 5748 قدماً مربعاً، وتزيّن أحد المباني في وسط مدينة روساريو، لتعد واحدة من أبرز الأعمال الفنية التي تخلّد مسيرة قائد منتخب الأرجنتين.



ترميم باستخدام 300 لتر من الطلاء

وقالت مارلين زورياغا، إحدى المشرفات على المشروع، إن الجدارية، التي رُسمت لأول مرة عام 2021، خضعت لعملية ترميم شاملة استُخدم خلالها نحو 300 لتر من الطلاء لإعادتها إلى رونقها.

وشهدت النسخة الجديدة من العمل الفني إضافة ثلاث نجوم على شعار قميص ميسي، في إشارة إلى تتويج الأرجنتين بكأس العالم ثلاث مرات، كما أضيفت في أعلى الجدارية كلمة «Gracias»، أي «شكراً» باللغة الإسبانية، تعبيراً عن الامتنان لما قدمه قائد «التانغو» لكرة القدم الأرجنتينية.







«من مجرة أخرى.. لكنه واحد منا»

ويحمل العمل الفني عنوان «من مجرة أخرى ومن مدينتي»، في إشارة إلى موهبة ميسي الاستثنائية، إلا أن الفنان ليساندرو أورتياغا، أحد المشاركين في تنفيذ الجدارية، أكد أن الرسالة تتجاوز الإشادة بقدراته الكروية.

وقال أورتياغا: «أطلقنا على الجدارية اسم (من مجرة أخرى)، لكن الحقيقة أنه إنسان مثلنا، واجه الكثير من التحديات منذ طفولته، ونشأ وسط عائلة متواضعة من الطبقة العاملة، واستطاع أن يتجاوز كل الصعوبات ويصل إلى القمة».



مسيرة بدأت في روساريو

ويُعد ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، ونجح خلال البطولة الحالية في الانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

وبدأ قائد المنتخب الأرجنتيني مشواره الكروي في نادي نيولز أولد بويز بمدينة روساريو، قبل انتقاله إلى أكاديمية برشلونة الإسباني، حيث انطلقت مسيرته الاحترافية التي شهدت تحقيقه عشرات الألقاب الفردية والجماعية.

ويجسد ترميم الجدارية المكانة الاستثنائية التي يحظى بها ميسي في مدينته، التي لا تزال تعتبره أحد أبرز رموزها الرياضية وأكثر الشخصيات إلهاماً للأجيال الجديدة.