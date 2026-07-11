تلقى عشاق كرة القدم خبراً مفجعاً بوفاة نجم وسط نادي صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا جايدن آدامز، بعد أيام قليلة من تمثيل منتخب «بافانا بافانا» في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وساهم اللاعب في إنجاز تاريخي لمنتخب بلاده ببطولة كأس العالم، إذ تجاوز منتخب جنوب أفريقيا دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام كندا 1-0 في دور الـ32.



رحيل مفاجئ في عمر الشباب

وبحسب صحيفة «Soccer Laduma» الجنوب أفريقية، توفي جايدن آدامز عن عمر ناهز 25 عاماً، بعد أيام قليلة من مشاركة منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم.



غموض يحيط بملابسات الوفاة

وأضافت الصحيفة أن تفاصيل وفاة آدامز لا تزال غامضة حتى الآن، فيما أكد ممثلو اللاعب وولي أمره النبأ المفجع، بينما لم يؤكد نادي صن داونز الخبر أو ينفه، واكتفى بطلب احترام خصوصية العائلة في هذا الوقت العصيب.



رسالة وداع مؤثرة

من جانبها، قالت رابطة لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا، في بيان: «لقد خطف الموت أحد أبنائنا، لكن إرثه سيظل خالداً، سنذكر دائماً تواضعه وموهبته الفذة، والفخر الذي مثّل به جنوب أفريقيا، ارقد بسلام يا جايدن، لن ننساك أبداً».