يواصل الخط الهجومي للمنتخب الفرنسي فرض هيمنته في كأس العالم 2026، بعدما سجل رباعي "الديوك" أرقامًا استثنائية جعلت فرنسا تمتلك أحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة، في ظل التألق اللافت لنجومها في الأدوار الإقصائية.



ويتصدر كيليان مبابي القائمة برصيد 11 مساهمة تهديفية، بواقع 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته كأبرز نجوم المونديال حتى الآن، فيما يأتي عثمان ديمبيلي في المركز الثاني بـ7 مساهمات، بعد تألقه في التسجيل والصناعة خلال مشوار منتخب بلاده.



كما واصل مايكل أوليسيه حضوره المؤثر بـ5 مساهمات تهديفية، ليشكل مع مبابي وديمبيلي ثلاثيًا هجوميًا يصعب إيقافه، بينما أضاف برادلي باركولا 3 مساهمات عززت القوة الهجومية للمنتخب الفرنسي.

وبذلك، وصل مجموع مساهمات الرباعي إلى 26 مساهمة تهديفية، في رقم يعكس الفاعلية الكبيرة التي يتمتع بها هجوم فرنسا، ويؤكد أن "الديوك" يمتلكون ترسانة هجومية قادرة على حسم المباريات في أي لحظة، مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.