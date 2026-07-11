واصل المنتخب الفرنسي كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما قاد ثلاثي «الديوك» كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، ولوكاس هيرنانديز منتخبهم إلى نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً، لينضموا إلى قائمة قصيرة من اللاعبين الذين بلغوا هذا الدور في ثلاث نسخ متتالية من المونديال.



وبات الثلاثي الفرنسي أول لاعبي فرنسا يحققون هذا الإنجاز، بعدما وصلوا إلى نصف النهائي في نسخ 2018 و2022 و2026، مؤكدين استمرارية الجيل الذهبي الذي حافظ على حضور المنتخب بين كبار العالم لثمانية أعوام متتالية.



ولا يتفوق على هذا الرقم سوى الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه، الذي بلغ نصف النهائي في أربع نسخ متتالية بين 2002 و2014، فيما يتساوى الثلاثي الفرنسي مع الثنائي الألماني باستيان شفاينشتايغر وفيليب لام، اللذين وصلا إلى المربع الذهبي في ثلاث نسخ متتالية بين 2006 و2014.



ويعكس هذا الإنجاز الاستقرار الفني الكبير الذي يعيشه المنتخب الفرنسي، وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات، ليواصل «الديوك» ترسيخ مكانتهم كأحد أبرز المنتخبات في تاريخ كأس العالم، مع طموح بمواصلة المشوار نحو نهائي جديد والتتويج باللقب العالمي.